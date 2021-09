Dancing Stars: Norbert Oberhauser bittet zum Tanz

An Peter Alexander die Zähne ausgebissen

So ganz nebenbei greift er auch zum Gesangsmikrofon. Wenn Not an Künstlern in der Show ist, singt der Entertainer seine eigenen Songs oder covert große Vorbilder wie Peter Alexander. „Das war ein Fehler“, gesteht Oberhauser nach herber Kritik an der Show als Hommage an den 2011 verstorbenen Ausnahmekünstler Peter Alexander.