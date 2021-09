FPÖ Wels „covert“ Wahlkampf-Video von Schröder

Am 26. September tritt Andreas Rabl bei der Gemeinderatswahl wieder an, um sein Bürgermeisteramt zu verteidigen. Gepostet wurde das Wahlvideo am 14. September auf seine private Facebook-Seite, zunächst nur mit dem Text „Ich brauche Ihre Unterstützung!“ Erst am nächsten Tag wurde der Beitrag bearbeitet und dazugeschrieben, dass der Spot „in weiten Bereichen bewusst angelehnt an das erste große Wahlvideo von Gerhard Schröder“ sei (siehe Screenshot). Gleich mit dem neueren Text wurde das Video auch auf Rabls offizieller Fan-Seite gepostet.