Chelsea-Star während CL-Partie ausgeraubt

Englands Fußball-Teamspieler und Chelsea-Verteidiger Reece James ist diese Woche Opfer eines Einbruchs geworden. Während der 21-Jährige am Dienstag für seinen Club in der Champions League gegen Zenit St. Petersburg (1:0) aktiv war, drangen mehrere Einbrecher in das Haus des Fußballers ein. Sie stahlen unter anderem die Medaillen für den Sieg dieses Jahr in der europäischen Königsklasse sowie für den Vize-EM-Titel mit England.