Mehr Platz für Schüler auf der Villa Blanka

„Leben was wir Lehren“, sagte die Direktorin der Villa Blanka, Sabine Wechselberger, bei der Eröffnung des brandneuen Wohncampus 2. Ein Jahr lang wurde gebaut und 11,5 Millionen Euro betrugen die Kosten der drei Baustufen insgesamt. Und der neue Wohncampus der Tourismusschule im Eigentum der Tiroler Wirtschaftskammer kann sich wirklich sehen lassen. Vorbei sind die Zeiten des tristen Viel-Bett-Zimmers im Internatsleben, auf 1819 Quadratmetern gibt es in der neuen Unterkunft neben Angeboten wie ein Fitnessraum oder Nachhilfe 60 Betten, aufgeteilt in 19 Doppel-, elf Einzel-, zwei Dreibettzimmer und fünf Cocooning Suiten. Insgesamt gibt es nun in der Villa Blanka 131 Betten – und kein einziges ist derzeit unbelegt.