Neues Schuljahr startete mit PCR-Testmarathon

Die erste Runde an Spül-Tests in den Schulen dürfte überwiegend komplikationslos verlaufen sein. Das hört man zumindest von verantwortlichen Schulleitern. Auch die Eltern-, Schüler- und Lehrervertreter sind positiv überrascht. Doch vereinzelt wird auch Kritik laut – Hauptpunkt: Die Tests nehmen zu viel Zeit in Anspruch.