Tanner: Starker Sicherheitspakt mit dem Balkan

„Was will die EU eigentlich?“

Wobei Serbiens Verteidigungsminister Stefanovic mit seiner Kritik an der EU-Migrationspolitik nicht hinter dem Berg hielt: „Was will die EU eigentlich? Brüssel muss Richtlinien ausgeben, wie Serbien und die anderen Westbalkanstaaten mit Flüchtlingen an ihren Grenzen umgehen sollen!“