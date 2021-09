Kiesenhofer auch bei WM nur im Einzelzeitfahren

Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer wird so wie zuletzt bei der EM auch bei der kommenden Rad-WM nur im Einzelzeitfahren antreten. Die Sensationssiegerin des Straßenrennens der Sommerspiele in Tokio führt das am Dienstag veröffentlichte ÖRV-Aufgebot für die am Sonntag startenden Titelkämpfe in Flandern (Belgien) an. Der Auftakt erfolgt mit dem Männer-Zeitfahren (43,3 km) mit Felix Ritzinger, die EM-Siebente Kiesenhofer ist am Montag über 30,3 km mit Ziel in Brügge im Einsatz.