Ein Schulbeginn zwischen Sorge und Vorfreude

Thomas Gröblacher, Vater einer Gymnasiastin, ist mit dem Konzept für den Schulanfang zufrieden: „Das mit den Tests ist unkompliziert. Den für heute konnten wir sogar zuhause machen.“ Während sich bei den Schulen in der Landeshauptstadt teils lange Schlangen aus Kindern und Eltern mit Masken bildeten, spielte das Virus andernorts nur eine Nebenrolle. In St. Michael gab es beispielsweise eine fröhliche Eröffnungsfeier. Die Kinder freuten sich über ein Konzert der Lehrer und den neuen Lebensabschnitt. „Die Schule wird echt interessant und die Tests tun gar nicht weh“, sagt Felix an seinem ersten Schultag. In Bischofshofen wünscht sich Mutter Katerina Svobodova, „dass dieses Jahr wieder Schulausflüge oder Skitage möglich sind. Das ist wichtig für die Motivation.“