Mit Holzkanonen und Parolen durch Salzburg

Auf ihrem Weg in die Landeshauptstadt stürmten sie auch Hohenwerfen. „Sie haben die Burg wahrscheinlich am 26. Mai überrumpelt“, erinnert Markus Hank an die historischen Fakten. Der Burgverwalter initiierte zum Jubiläum ein ehrgeiziges Projekt (21. Juni): Die Burgerstürmung wird nachgestellt. Rund 150 Mitwirkende, von Sprechrollen bis zu jenen, die Kanonen in den Burghof ziehen, wirken mit. Erinnerung soll mehr sein als klassische Landesausstellungen: „Man spürt es bis heute, dass es die Burg der Bauern ist“, so Hank. Der Burg kam eine entscheidende Rolle zu. Sogar der steirische Landeshauptmann Siegmund von Dietrichstein wurde hier in Geiselhaft genommen.