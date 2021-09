Häufige Ohrenentzündung

Oberarzt Dr. Stefan Edlinger, HNO-Facharzt:

Ohrenschmerzen in der Badesaison beruhen meistens auf einer Entzündung des äußeren Ohrganges - Otitis externa. Typisch dafür ist Verstärkung der Beschwerden bei Zug an der Ohrmuschel. Häufigste Ursache ist verschmutztes Badewasser, welches im Gehörgang verbleibt. Aber es können auch gutartige Knochenwucherungen vorliegen, die man Exostosen nennt. Dann ist das Risiko für Entzündungen deutlich erhöht. Exostosen finden wir besonders oft bei Schwimmern, Surfern und Tauchern. Verantwortlich dafür dürfte wiederholter Kontakt mit kaltem Wasser sein. Diese Wucherungen führen dazu, dass Wasser nach dem Wassersport, aber auch Duschen zu lange im Gehörgang bleibt. Das weicht die zarte Haut in diesem Bereich auf. Der natürliche Schutzschild ist dadurch geschädigt, Entzündungen entstehen. Exostosen können übrigens auch Ohrenschmalz im Ohr zurückhalten. Das ist zumindest lästig und kann in ausgeprägten Fällen zum völligen Verschluss des Gehörganges führen.