Mollig? Neymar kontert keck mit sexy Jubel-Foto

Die knallgelbe Arbeitskluft nach oben gezogen und mit den Zähnen fixiert, den offensichtlich wieder top austrainierten Bauch entblößt, dazu beide Handflächen nach oben, als ob er sagen wollte: „Ich gebe alles preis. Seht her, ich bin nicht dick!“ So bejubelte Neymar in der Nacht auf Freitag sein Tor zum 2:0-Endstand bei Brasiliens Sieg in der WM-Quali gegen Peru. Auf Instagram fragt er seine Fans spitzzüngig, ob er denn wirklich mollig sei. Der Foto-Beweis liefert die eindeutige Antwort: nein.