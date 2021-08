Schmeckt Superstar Neymar das Urlaubsessen zu gut?

Saisonstart naht

So schnell geht‘s, wenn man nicht weniger als ein Weltstar ist: Vor wenigen Wochen noch für seine Performances mit Brasilien bei der Copa America gefeiert - jetzt schon für sein latentes Bäuchlein gescholten. Naja, Neymar sollte sich die ggf. zu vielen Fettpölsterchen bald abtrainieren. Am Samstag startet sein Klub PSG in die französische Meisterschaft. Laut internationalen Medien mit Neymar zumindest im Kader. Und vielleicht mit einem etwas gespannten Leibchen.