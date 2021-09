Shure Aonic 3 im Test: Stöpsel mit und ohne Kabel

Was ihnen im Gegensatz zum „Aonic 3“ von Shure jedoch fehlt, ist das Klinkenkabel zum Zuspieler, also dem Smartphone oder, wie in meinem Fall, einem MP3-Player, der kompakt genug ist, dass er auch beim Sporteln überall eingesteckt werden kann und daher anders als das Smartphone mein ständiger Begleiter ist. Und hiermit tut sich für viele potenzielle Nutzer vermutlich bereits das erste Hindernis auf: Sie haben an ihrem Smartphone womöglich gar keinen Klinkenanschluss mehr, um die Shure-Stöpsel überhaupt anzuschließen - zumindest nicht direkt.