Österreich-Bezwinger Israel geht mit 0:5 unter

Gegen Österreich vor wenigen am Samstag noch siegreich, drei Tage später gegen Dänemark chancenlos: Israel verlor am Dienstag bei Favorit Dänemark in der WM-Quali mit 0:5 (0:3). Dänemark kann für die Endrunde 2022 dagegen schon planen. Die Skandinavier entschieden mit dem 5:0-Sieg auch das sechste Spiel in der Gruppe mit Österreich für sich. 22:0 lautet das Torverhältnis des EM-Halbfinalisten. Bei vier ausstehenden Spielen und nun sieben Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger Schottland werden die Dänen das Ticket für Katar wohl in den Oktober-Spielen lösen.