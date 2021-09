Magier-Paar zaubert sich in den Olymp

Als erste Österreicher überhaupt haben „The Clairvoyants“ einen Vertrag als Headliner einer Las-Vegas-Show in der Tasche. Die „Krone“ begleitet Thommy Ten & Amélie van Tass auf deren Weg nach Amerika und erhält spannende Einblicke in die Welt der Zauberei. Einige „Magische Momente“ – vom Tour-Finale in Linz bis zum Abflug in die USA – werden noch folgen.