„Meterhohe Flammen“: 318 Jahre altes Haus brannte

Bis in die frühen Morgenstunden kämpften mehrere Atemschutztrupps gegen die Flammen und konnten ein Übergreifen auf die angrenzenden Gebäude, insbesondere einen großen ehemaligen Stall, verhindern. Am Sonntagvormittag dauerte der Einsatz noch an, es gab laut Pötzl noch einige Glutnester. Mittlerweile sind aber auch schon die Brandermittler der Polizei an der Arbeit. Das Gebäude ist derzeit unbewohnbar, Löschwasser drang bis ins Erdgeschoß.