Nach Atomunfall: Sind die Pilze noch verstrahlt?

Die milde Vormittagssonne taucht die Pyhrnpasshöhe in warmes Licht, würzige Waldluft zieht uns in die Nase: Ein Bilderbuch-Altweibersommer untermalt ein ernstes Thema. Wir treffen uns mit Global 2000 an der steirisch-oberösterreichischen Grenze, kurz nach Liezen - unser Ziel: die Recherche möglicher Langzeitfolgen nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl von 1986.