Vor genau 50 Jahren: Gusenbauer springt Weltrekord

Mein leider so früh verstorbener Kollege Nobby Wallauch hielt den Weltrekordsprung in der „Kronen Zeitung“ fest: „Konzentrierter Anlauf, ein gewaltiger Absprung, energisches Strecken über der Latte - und Ilo hatte es geschafft. Dann noch ein ungläubiger Blick auf die Latte, die leicht im Wind wackelte, aber oben blieb. Neuer Weltrekord!“ Erich Kamper berichtete in der deutschen „Leichtathletik“: „Gusenbauer konzentrierte sich lange, lief dann unter atemloser Stille der 30.000 Zuschauer zum ersten Versuch an und wälzte sich in perfektem Stil darüber. Die Latte zitterte ganz leicht, was allerdings nur wenig Zuschauer merkten, und ein minutenlanger Jubelsturm brauste durch das Stadion - Österreich hat wieder eine Weltrekordlerin!“ Jubelnd lag Ilo ihrem Mann Roland in den Armen. Dieser erinnert sich „an die unglaubliche Freude, wie Ilo mir in den Armen lag“: „Wir hatten gemeinsam einen weiteren Meilenstein erreicht.“ Die neue Weltrekordlerin versuchte sich noch an 1,94 m, wobei sie im dritten Versuch auch diese Höhe fast geschafft hätte. Es zeigte, dass die 1,92 m nicht unbedingt ihr letztes Wort sein müssten. Nobby Wallauch feierte Ilona Gusenbauer, die den Wettkampf vor Maria Sykora (1,74 m) und Maria Sommer (1,70 m) gewann, als „Königin im Hochsprung“.