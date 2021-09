Wiesberger auf zweiter Rom-Runde eins unter Par

Mit einem guten Abschneiden würde Wiesberger seine Chancen auf einen Platz im europäischen Ryder-Cup-Team weiter steigern. In der vergangenen Woche in Crans-Montana hat er diesbezüglich mit Platz zwei angeschrieben. Aktuell fehlt ihm über die europäische Qualifikationsliste als Fünfter nur ein Platz auf ein Ticket für den Traditionsbewerb vom 21. bis 26. September in Kohler in Wisconsin. Der knapp vor ihm in diesem Ranking liegende Nordire Rory McIlroy tritt davor nicht mehr in Aktion.