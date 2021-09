Pandemie brachte Plus bei Badeunfällen mit Kindern

Selbstüberschätzung und fehlende Kenntnisse

Der Sommer wurde aber von den Wasserrettern in ganz NÖ genutzt, um von Juni bis August knapp 300 Kindern in 20 Kursen das Schwimmen zu lehren oder deren Fähigkeiten zu verbessern. In St. Pölten wurde vom Magistrat eine Schwimmoffensive gestartet. Denn: „Die meisten Badeunfälle passieren durch Selbstüberschätzung und fehlende Kenntnisse“, so Horvath. Darum häufen sich schon jetzt Anfragen für den Herbst.