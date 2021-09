Rassismus in Ungarn: FIFA will Maßnahmen setzen

Nach mutmaßlich rassistischen Beschimpfungen englischer Teamspieler und das Bewerfen von Raheem Stirling mit Trinkbechern durch ungarische Fans im Rahmen des WM-Qualifikationsspiels in Budapest will der Weltverband Maßnahmen setzen. Dies kündigte die FIFA am Freitag an. „Die FIFA lehnt jegliche Form von Rassismus und Gewalt strikt ab und hat eine klare Null-Toleranz-Haltung für ein derartiges Verhalten im Fußball“, hieß es in einer Mitteilung. Stimmen in England hatten zuvor ein deutliches Handeln des Verbands gefordert.