Mit Corona infiziert: Wiens Rosenkavalier tot

„Wo ist denn eigentlich Adel?“ Adel, gesprochen mit langem „e“. Ja, man vermisste ihn und seine Prachtrosen schon in seinem Stammrevier am Wiener Naschmarkt. Und auch in den Nobel-Lokalen der Innenstadt. Man wird Adel noch lange vermissen müssen - er starb im Wiener AKH an den Langzeitfolgen von Corona.