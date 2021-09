Humor als Therapie: Wer lacht, gibt nicht auf

Die CliniClowns Austria sind in 56 heimischen Spitälern und Geriatriezentren tätig. 1991 als erster Verein dieser Art in Europa gegründet, führen73 CliniClowns rund 1677 Spitalsvisiten pro Jahr durch. Sie besuchen chronisch- und schwerkranke Kinder an ihren Krankenbetten, seit 1994 auch erwachsene Patienten, seit 1997 Bewohner in Alters- und Pflegeheimen. Es besteht enge Zusammenarbeit mit dem Personal in der jeweiligen Einrichtung. Die Lach-Visiten sind unentgeltlich. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Mitgliedsbeiträge, Erträge aus Sponsoring, PR Auftritten, Benefizveranstaltungen, Subventionen, Spenden und sonstigen Fundraisingaktivitäten. Weitere Informationen und Spendemöglichkeiten finden Sie hier.