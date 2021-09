Einbrecher in St. Pölten auf frischer Tat ertappt

Donnerstagfrüh kam es in der St. Pöltner Innenstadt zu einem Polizeieinsatz. Rund 16 Mann der Exekutive umstellten ein Haus im Bereich des Herrenplatzes. So gelang es, zwei Einbrecher dingfest zu machen. Die beiden mutmaßlichen Täter - ein Mann Anfang 20 und eine junge Frau im Teenageralter - wurden bei dem Versuch, eine Handkasse zu entwenden, auf frischer Tat ertappt. Über den Kellerbereich waren sie in den Aufenthaltsraum eines Geschäftslokals gelangt, wo sie das Diebesgut an sich nahmen.