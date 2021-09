5 Fakten zum Grazer Urnengang

Wer ist in der Murstadt wahlberechtigt?

14 Listen treten an - so viele wie noch nie zuvor. Wahlberechtigt sind alle EU-Bürger, die ihren Hauptwohnsitz in Graz haben - alle ab 16 Jahren, Stichtag ist der Wahltag. Auslandsösterreicher sind bei Kommunalwahlen nicht wahlberechtigt.