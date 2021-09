Stichtag für Drittimpfungen in Niederösterreich

Bereits 59 Patienten im Spital

Immer höher wird nicht nur die tägliche Zuwachsrate (230 neue Fälle), sondern auch die Patientenzahlen in den Kliniken steigen rasch an. Seit Mittwoch mussten 59 Infizierte wegen ihrer schweren Erkrankung in den Spitälern behandelt werden. Wie hoch diese Zahlen sind, macht auch ein Blick zurück ins Vorjahr deutlich. Am 1. September wurden damals in Niederösterreich 15 Corona-Patienten im Spital behandelt. Nur rund zwei Wochen nach dem Schulstart hatte sich dieser Wert im Vorjahr dann bereits verdoppelt. Das alles allerdings bei einer weit weniger gefährlichen und ansteckenden Virusvariante!