Flick muss bei Premiere auf zwei Stars verzichten

Hansi Flick muss bei seiner Länderspiel-Premiere als deutscher Fußball-Nationaltrainer ohne Kapitän Manuel Neuer und Routinier Thomas Müller auskommen. Torhüter Neuer steht wegen seiner Knöchelblessur am Donnerstag (20.45 Uhr) im WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in St. Gallen nicht zur Verfügung. Sein Münchner Klub-Kollege Müller reiste wegen muskulärer Probleme am linken Oberschenkel aus dem DFB-Quartier in Stuttgart ab.