KI-Strategie für Forscher „bittere Enttäuschung“

„Die von der Regierung mit drei Jahren Verspätung vorgelegte KI-Strategie ist eine bittere Enttäuschung“, heißt es in einer am Dienstagabend veröffentlichten Stellungnahme. Diese wird unter anderem von den Vereinen Austrian Society for Artificial Intelligence und AI Austria, dem Institute of advanced research in artificial intelligence (IARAI), dem KI-Forscher Sepp Hochreiter vom Labor für Artificial Intelligence am Linz Institute of Technology und der Universität Linz, Hermann Hauser vom Venture Capital Fonds „Amadeus Capital“ und Horst Bischof, Forschungs-Vizerektor der Technischen Universität Graz unterstützt.