„Viel kaputt im Vertrauen der Menschen“

Laut dem Fachartikel, an dem Prainsack mitgearbeitet hat, hängt die Zukunft der Pandemie von drei wesentlichen Fragen ab. Einerseits ist relevant, ob Bevölkerungen Immunität erreichen. „In den meisten Ländern kann diese Frage nicht bejaht werden“, sagt Prainsack, entweder, weil die Impfraten nicht hoch genug sind, oder weil in vulnerablen Gruppen die Immunität schnell nachlässt, manchmal aber auch, weil zu wenige Menschen durch eine Genesung natürliche Immunität besitzen, wie etwa in Australien oder Neuseeland. Zweitens ist wichtig, ob neue Varianten auftauchen, die besser übertragbar sind oder sogar den bestehenden Impfstoffen entgehen können. Umso größer die Mobilität in einer Bevölkerung, sagt Prainsack, umso wahrscheinlicher wird dies. Denn wenn die Menschen viel reisen, werden auch Virusvarianten eher in Umlauf gebracht. „Wie diese neuen Varianten aussehen, wissen wir nicht, aber wir müssen damit rechnen, dass sie kommen“, so Prainsack.