Wenn die 3G-Regel zu locker kontrolliert wird

Es wäre so einfach: Vorgabe, Kontrolle, Sicherheit. Allerdings: Immer mehr Leser berichten, dass sie ihre 3G-Nachweise nicht so oft brauchen, wie sie es eigentlich tun sollten. Aber was passiert, wenn man Regeln nicht oder zu locker kontrolliert? Das beantwortet Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack (siehe unten) und sagt: Die Einhaltung von Maßnahmen zu prüfen, liegt nicht in der Verantwortung der Bevölkerung.