So läuft die neue Staffel von „Dancing Stars“

„Wer tanzt mit wem ab September über das ,Dancing Stars‘-Parkett ?“ Diese Frage wurde am Montag in Wien in Anwesenheit zahlreicher Medienjournalisten - und in Abwesenheit von Mirjam Weichselbraun beantwortet: „Ihre beiden Kinder haben Corona“, erklärte Kollege Norbert Oberhauser, der mit der in London lebenden Tirolerin die neue Staffel moderieren wird. „Ich will jetzt kein Risiko eingehen“, sagte Weichselbraun per Videozuspielung, „ich bin dann im September mit voller Frische dabei und freue mich sehr auf glitzernde Normalität.“