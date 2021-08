Toyota stoppt Robo-Bus nach Unfall bei Paralympics

Der japanische Judoka Aramitsu Kitazono war am vergangenen Donnerstag auf einem Fußgängerüberweg im olympischen Dorf von dem selbstfahrenden Bus erfasst worden. Der sehbehinderte Sportler trug Schnittverletzungen und Prellungen davon und musste daraufhin die Teilnahme an den Wettbewerben in seiner Gewichtsklasse am Wochenende absagen.