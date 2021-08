„Wirtschaft hält keinen weiteren Lockdown aus“

Trotz Pandemie regiert derzeit in vielen Unternehmen in Niederösterreich der Optimismus. Um diese positive Grundstimmung weiter aufrecht zu erhalten und den Aufschwung weiter zu unterstützen, will der Wirtschaftsbund Niederösterreich die Politik in die Pflicht nehmen und fordert weitere Entlastungen: zum einen müsse die Entlastung der Einkommenssteuer fortgesetzt werden, die Senkung der Körperschaftssteuer auf 21 Prozent wäre ebenfalls sinnvoll, so WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker.