Wiener Kicker knackt Millionen-Jackpot in Vegas

„Ich bin halt einfach ein Risikomensch, liebe den Nervenkitzel und das Adrenalin“, charakterisiert sich Stefan Nemetz. Weshalb der 24-Jährige einer Berufung folgte, durch einen Freund vor zweieinhalb Jahren zur Firma “Pokercode„ kam: „Zwei- bis dreimal in der Woche steht online ein Turnier an, ansonsten trainiere ich täglich das Pokerspiel.“ Heißt? “Du schaust dir viele Spielzüge an, musst für schwierige Situationen das richtige Gespür entwickeln."