Brennsteiner: „So gut erwischt wie selten zuvor“

Brennsteiner hat erste Impfung schon hinter sich

Der 29-Jährige vom USK Niedernsill ist nach seinen zwei Podestplätzen zum Abschluss der letzten Saison der „Leithammel“ in der Truppe um die Trainer Mike Pircher und Ferdl Hirscher. Zwei Monate vorm Auftakt in Sölden (23./24. Oktober) fühlt sich „Brandy“ sehr wohl auf den Skiern. Er hat mittlerweile die erste Corona-Impfung hinter sich. „Ich habe mich davor beim Training etwas rausgenommen, auch zwei, drei Tage danach, es ganz gut verkraftet.“ Die zweite Impfung folgt demnächst, somit sollten in der Olympia-Saison zumindest in diesem Punkt keine Überraschungen warten.