Beruf mit Berufung: Die Hüter im Haus Gottes

Was die beiden vereint, ist ihre Leidenschaft für den Mesnerdienst. Hinterwallner kann mit seinen 70 Jahren auf eine 35-jährige Mesnertätigkeit zurückblicken. Dafür wurde er erst vor Kurzem mit der goldenen Ehrennadel der Österreichischen Mesnergemeinschaft ausgezeichnet. Sein Wissen gibt er gerne an den Nachwuchs weiter – etwa an Michael Schmatz. Denn der 25-Jährige übernimmt als „Hilfsmesner“ gerne eine wichtige Aufgabe in der Kirchengemeinde. „Es ist eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich, Verantwortung für das alte Bauwerk und den reibungslosen Ablauf zu übernehmen“, betont er.