Zeitreise mit dem Verein Tiroler Volksschauspiele

Diese ersten Tiroler Volksschauspiele wurden vom ORF aufgezeichnet. Und in der Gegenwart, mit Unterstützung des Leo-Kinos sorgten so „Der Giggl“ (Hochmut) und „Die Eav“ (Wollust) an einem kühlen Frühherbstabend für ein warmes Herz. Da man die Großen des Volkstheaters, auch diejenigen, die nicht mehr unter uns weilen, in ihrer darstellerischen Kraft und Urgewalt noch einmal - fast so wie damals - erleben konnte.