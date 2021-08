Kühbauer schwärmt: „Haben Unglaubliches geleistet“

Rapid hat in souveräner Manier das Ticket für die Europa League gelöst. Nun wartet am Sonntag das Derby bei der Austria und anschließend die Länderspielpause, ehe ein ereignisreicher Herbst mit zahlreichen englischen Wochen bis Dezember bevorsteht. „Unser Kader ist sehr klein. Die Jungs haben in den letzten Wochen Unglaubliches geleistet. Ich hoffe, dass sich keiner verletzt, doch im Fußball weiß man, mit vielen Spielen können Verletzungen passieren, ich will es aber nicht heraufbeschwören“, verlautete Coach Didi Kühbauer.