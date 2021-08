LIVE ab 18.30 Uhr: Rapid vor Sorja Luhansk gewarnt

In der Europa League beläuft sich das Startgeld auf 3,63 Millionen Euro, dazu kommen 630.000 Euro pro Sieg und 210.000 Euro für ein Remis. In der Conference League sind es für das Antreten 2,94 Millionen, pro Sieg gibt es 500.000 Euro und pro Unentschieden 166.000 Euro. Die Gruppensieger erhalten in der Europa League 1,1 Millionen Euro, in der Conference League 650.000 Euro. In der Europa League warten allerdings die attraktiveren Gegner, was sich wohl auch in höheren Ticket-Einnahmen niederschlagen würde.