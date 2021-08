LIVE ab 21 Uhr: Sturm will den Aufstieg gegen Mura

Das wäre das Highlight der bisherigen Amtszeit von Christian Ilzer. Unter dem 43-Jährigen mauserte sich Sturm wieder zu einem absoluten Topklub in Österreich, was auch durch Rang zwei nach fünf Runden in der Bundesliga untermauert wird. Als Belohnung wurden am Tag vor dem Rückspiel gegen Mura die Arbeitspapiere des Chefcoachs wie auch des Sport-Geschäftsführers Andreas Schicker vorzeitig um ein Jahr bis Sommer 2024 verlängert. Die Euphorie in Graz ist momentan sehr groß.