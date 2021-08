Corona-Leugner (59) droht Politikern mit dem Tod

Der Verdächtige wurde jedenfalls über seine Facebook-Seite nach umfangreichen Ermittlungen des steirischen Landesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) ausgeforscht – und im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graz am Dienstagabend in einer Wohnung in Wien-Brigittenau festgenommen.