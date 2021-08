Alonso: F1-Welt staunt über kryptischen Gaga-Tweet

Und tatsächlich: Ein User enthüllte letztlich, dass Alonsos Tweet kein Irrtum oder bloßer Spaß war. Vielmehr hatte sich der spanische Formel-1-Altstar einer Vigenère-Chiffre bedient und verschlüsselt verkündet: „BIG News coming soon. And to tease you all, I‘m tweeting this in code!!!! (“Große Neuigkeiten im Anflug! Und um euch auf die Folter zu spannen, twittere ich das codiert!!!!")