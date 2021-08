Grinzens: Trinkwasser mit Coli-Bakterien verseucht

Gefahr für Gesundheit

Coli-Bakterien kommen in einem sehr kleinen Prozentsatz (ein Promille) in der Darmflora von Mensch und Tier vor und werden durch Fäkalien übertragen. Trinkt man aber mit Coli-Bakterien belastetes Wasser, kann es zu schweren Erkrankungen kommen. In den meisten Fällen tritt jedoch Durchfall auf.