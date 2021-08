Barcelona froh! Fati wieder im Mannschaftstraining

In der Vorsaison erzielte Fati bis zu seiner Verletzung, die Barcelona sportlich eindeutig zurückwarf, in sechs Meisterschaftsspielen von Beginn an vier Tore. Schon in der Vorsaison war er mit einem Treffer gegen Osasuna im August 2019 zum jüngsten LaLiga-Torschützen in der Vereinsgeschichte geworden. Im September 2020 schrieb das Supertalent in einer Nations-League-Partie gegen die Ukraine auch für die spanische Nationalmannschaft an und wurde zum jüngsten Scorer für „La Roja“.