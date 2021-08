Medwedew kracht in Kamera und attackiert Referee

Tennis-Aufreger beim Masters-1000-Turnier in Cincinnati! Daniil Medwedew krachte im Halbfinale gegen Andrej Rublew in eine TV-Kamera und schnauzte danach den Stuhlschiedsrichter an! „Ich habe mir fast die Hand gebrochen, nimm sie sofort weg“, forderte er. Doch das passierte nicht. Nun will der Russe den Veranstalter sogar verklagen.