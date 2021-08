Die alte Liebe hat bei Hartberg-Coach keinen Platz

Hallo Nachbar! Denkt sich morgen auch Kurt Russ. Der Hartberg-Trainer, der in den 1990er-Jahren als Spieler in Linz heimisch wurde, wohnt nur einen Katzensprung vom Paschinger Stadion entfernt. „Mit dem Auto sind’s keine zehn Minuten“, sagt der 56-jährige Steirer, der sein Haus in Leonding aber aktuell gegen seine Dienstwohnung in Hartberg eingetauscht hat.