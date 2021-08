Ungar schlägt auf falsche Männer ein

Mit drei Unbekannten ist ein 21-jähriger Ungar am Samstag in den frühen Morgensstunden in eine Rauferei geraten. Einer von ihnen soll dem Ungarn nach eigenen Angaben einen Fußtritt gegen den Kopf versetzt haben. Laut dem Ungar sind die Drei danach geflüchtet - er wollte sie jedoch verfolgen.