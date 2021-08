Medwedew wittert seine Chance auf US-Open-Triumph

Medwedew ist nach wie vor in starker Form und wohl der schärfste Herausforderer von Topfavorit Novak Djokovic bei den am Montag in einer Woche beginnenden US Open in New York. Nach den Ausfällen von Rafael Nadal, Roger Federer und Titelverteidiger Dominic Thiem sieht Medwedew freilich gestiegene Chancen auf den ersten Major-Titel seiner Karriere. „Wenn ich es schaffe, mein derzeitiges Level zu halten, dann habe ich gute Chancen weit zu kommen“, gestand der gebürtige Moskauer.