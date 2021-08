Covid: Alle Steirer auf Intensivstation ungeimpft

Impfaktion in Einkaufszentren

Impfkoordinator Michael Koren machte am Freitag noch einmal Werbung für das Impfen in vier Einkaufszentren am Samstag. E-Card, Ausweis und Impfpass seien nötig. Zeitgleich laufen die Vorbereitungen für das Impfen zu Schulbeginn und zu Beginn des neuen Semesters an den Hochschulen an. Koren appellierte weiters besonders an die Gruppe der 45- bis 54-Jährigen. Die sei momentan von allen Altersgruppen in derSteiermarkjene, die am „impfmüdesten“ sei. Das zeige sich auch bei den Patienten in den Spitälern.