Marlies gegen Benni: „Familien-Pflichttermin“

„Wir sind beide Sportler und wollen natürlich gewinnen.“ Marlies Raich spricht klare Worte. Der „ELK Sporthilfe Super10Kampf“ wird auch ein Wettstreit gegen ihren Ehemann. „Ich kenne das TV-Format noch aus den 80er-Jahren. Es war immer ein Pflichttermin für die ganze Familie und spannend, die Sportler in teilweise ungewohnten Herausforderungen zu erleben. Die Anspannung wird in den Tagen davor im Hause Raich sicher steigen“, so die einstige Slalom-Königin.